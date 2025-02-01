"Жахливо з нами поводився". Трамп підтвердив, що накладе додаткові мита на ЄС

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що збирається ввести мита на товари з країн ЄС. Він поскаржився, що ЄС "жахливо" поводився зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами у Білому домі.

"Чи запроваджу я мита щодо ЄС? Ви хочете чесну відповідь чи політичну відповідь? Безумовно. ЄС жахливо з нами поводився", - заявив він.

Трамп поскаржився, що країни ЄС нібито не імпортують автомобілі, сільськогосподарську продукцію із США і "по суті, майже нічого не беруть".

"У нас величезний дефіцит з ЄС. Тож ми зробимо щось дуже суттєве стосовно ЄС", - сказав президент США, пояснивши, що це дозволить США виправити ситуацію із торгівельним дефіцитом.