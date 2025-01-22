Если Трамп захочет, Украина будет в НАТО, - Зеленский
Президент США Дональд Трамп может повлиять на то, вступит ли Украина в НАТО. Ведь только четыре страны Альянса против этого.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями Международной медиарады.
По его словам, сначала некоторые государства вели непрозрачную политику в отношении Украины и не поддерживали ее вступление в НАТО.
"Это были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, потому что проходили десятилетия, а Украина так и не стала членом НАТО. Это было нечестно", - сказал Зеленский.
По его мнению, именно США и Германия имели слабую позицию по вступлению Украины в НАТО и вели диалог с россиянами по этому вопросу. Однако, вероятно, они проиграли этот диалог, потому что всегда апеллируют к тому, что когда-то были какие-то договоренности с РФ.
"А почему вы вдруг договаривались без нас о нас? Мы - независимая страна. Я хотел бы выровнять уровень уважения других к Украине. И мы боремся за гарантии безопасности, мы хотим быть в НАТО, большинство стран НАТО нас поддерживают. Но четыре страны не поддерживают нас в НАТО: США, Германия, Словакия и Венгрия. Однако все зависит от США, и если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, все будут за. Если нет - мы не будем в НАТО", - считает президент.
Вступление Украины в НАТО
В прошлом году Зеленский рассказал, что большинство стран НАТО поддерживают первый пункт Плана победы - приглашение Украины в Альянс. Однако некоторые сомнения относительно этого были у Германии, а также против членства выступили Венгрия и Словакия.
По словам президента Польши Анджея Дуды, приглашение Украины в Организацию Североатлантического договора могло бы стать первым шагом к реальным гарантиям безопасности.
В то же время команда президента США, вероятно, также работает над мирным планом по Украине. Однако один из пунктов может касаться членства Украины в НАТО. Вероятно, этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку"
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