Якщо світло зникло у новорічну ніч: де переглянути графік

Не виключено, що Росія намагатиметься зіпсувати українцям Новий рік, влаштувавши чергову атаку на інфраструктуру та енергетичні об'єкти в Україні. Тому варто бути готовим до того, що Новий рік-2023 доведеться зустріти при свічках.

РБК-Україна нагадує, де подивитися графік у разі відключення світла.

Докладнішу інформацію про відключення у конкретному регіоні читайте на сайті операторів системи розподілу електроенергії.

"Усім обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Для отримання точної інформації в окремому регіоні рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго)", - розповіли в Укренерго.

Як повідомлялося, українці можуть з'ясувати причину відключення електроенергії не за графіком за допомогою особистих повідомлень у соцмережах енергокомпанії ДТЕК.

Нагадаємо, 27 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що є всі шанси на те, що Новий рік українці зустрінуть без аварійних відключень світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.