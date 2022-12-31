Если свет пропал в новогоднюю ночь: где посмотреть график

Не исключено, что Россия постарается испортить украинцам Новый год, устроив очередную атаку на инфраструктуру и энергетические объекты в Украине. Поэтому стоит быть готовым к тому, что Новый год-2023 предстоит встретить при свечах.

света нет только в вашей квартире. Проверьте предохранители и вызовите электрика. Ни в коем случае не пытайтесь провести ремонт самостоятельно! Это небезопасно! света нет только в вашем доме. Обратитесь к своему ОСМД, ЖЭК, возможно авария на внутридомовых сетях. света нет и в соседних домах . В первую очередь проверьте, действует ли экстренное или стабилизационное отключение на сайте (адреса указаны выше в зависимости от региона). Если отключение стабилизационное - узнайте время восстановления света в графике. Если отключение экстренное - придется немного подождать, электроснабжение может отсутствовать дольше. Если света нет более 24 часов подряд - возможно у вас возникла локальная авария. В таком случае следует обратиться к конкретному оператору системы распределения и оставить заявку.

Более подробную информацию об отключении в конкретном регионе читайте на сайте операторов системы распределения электроэнергии.

"Всем облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Для получения точной информации по отдельному региону рекомендуем следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго)", - рассказали в Укрэнерго.

Как сообщалось, украинцы могут выяснить причину отключений электроэнергии не по графику с помощью личных сообщений в соцсетях энергокомпании ДТЭК.

Напомним, 27 декабря, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что есть все шансы на то, что Новый год украинцы встретят без аварийных отключений света.

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