Якщо Росія спробує напасти на НАТО - реакція буде нищівною, - Рютте

"Якщо Путін збереться напасти на НАТО, хай навіть не думає про це. Він програє. Реакція буде просто нищівною. Адже ми знаємо наскільки потужним є оборонний потенціал НАТО", - заявив Рютте.

НАТО повинно посилити витрати на оборону

За словами Рютте, враховуючи темпи нарощування виробництва та зміцнення оборонного комплексу в Росії, ситуація потребує уваги. Він також звернув увагу й на Китай, зокрема на виробництво ядерних боєголовок і розвиток військово-морського флоту. За його словами, якщо обидві країни продовжать діяти в такому напрямку, це значно перевершуватиме заходи, які вживає Захід.

"Ми маємо пам'ятати про це. По-перше, ми маємо витрачати більше на оборону, ми маємо допомагати Україні більше, ми маємо бути здатними захистити себе якщо буде така необхідність", - відзначив він.