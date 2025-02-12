Если Россия попытается напасть на НАТО - реакция будет сокрушительной, - Рютте

Реакция НАТО на попытку вторжения со стороны Российской Федерации (РФ) будет сокрушительной. В то же время страны-члены Альянса должны усилить расходы на оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время пресс-конференции.
"Если Путин соберется напасть на НАТО, пусть даже не думает об этом. Он проиграет. Реакция будет просто сокрушительной. Ведь мы знаем насколько мощным является оборонный потенциал НАТО", - заявил Рютте.
По словам Рютте, учитывая темпы наращивания производства и укрепления оборонного комплекса в России, ситуация требует внимания. Он также обратил внимание и на Китай, в частности на производство ядерных боеголовок и развитие военно-морского флота. По его словам, если обе страны продолжат действовать в таком направлении, это будет значительно превосходить меры, которые принимает Запад.
"Мы должны помнить об этом. Во-первых, мы должны тратить больше на оборону, мы должны помогать Украине больше, мы должны быть способными защитить себя если будет такая необходимость", - отметил он.
Напомним, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп ранее уже неоднократно призывал союзников по НАТО усилить расходы на оборону. Более того, он также угрожал тем, что будет "поощрять" Россию "делать все, что угодно" с членами Альянса, которые не выполняют своих финансовых обязательств.
В то же время в январе Трамп призвал страны-члены НАТО повысить оборонные расходы до 5% от ВВП.
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