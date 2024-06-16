Якщо Росія не погодиться з умовами миру, ми примусимо її здатися, - Мелоні

"Захищати Україну означає об’єднати всі зусилля міжнародної спільноти для захисту України. Якщо Росія не погодиться з умовами, ми примусимо її здатися. Нам треба встановити мінімальні умови для цієї дискусії", - сказала вона.

Мелоні ще раз наголосила, що війна в Україні - це агресія проти держави.

"Мир в Україні не означає що Україна має здатися, як вважає президент Путін. Це не буде так. Ставити такі умови дуже не правильно. Треба розвіяти нарративи путінської пропаганди. Зараз йде дискусія по трьох важливим питанням - продовольча, радіаційна, гуманітарна безпека. І ми повинні подивитись, що ми можемо побудувати на базі сьогоднішньої дискусії. Італія і далі хотіла б приймати участь у цьому и допомогти Україні дивитися у майбутнє", - констатувала прем'єр.

Саміт миру

У Швейцарії в неділю, 16 червня, триває саміт миру. Захід триває другий день. У ньому беруть участь понад 100 держав.

Під час цього засідання прем'єр-міністр Нідерландів Марка Рютте заявив, що відсутність Росії за столом на українському саміті світу у Швейцарії - це правильне рішення.

У свою чергу, раніше в МЗС Чехії уточнили, що мета саміту миру у Швейцарії полягає не в обговоренні миру, а є сигналом глобальної підтримки мирного плану України.