Рютте: відсутність Росії за столом на саміті миру - це правильне рішення

Відсутність Росії за столом на українському саміті миру у Швейцарії - це правильне рішення. Мир прийде, коли РФ почне поважати міжнародне право.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на саміті миру.

Він зазначив, що учасники саміту миру дають сигнал, що не тільки Україна хоче миру, але й весь світ. Рютте додав, що "ще більший сигнал посилають Путіну". "Ми всі згодні, що Росія зараз не повинна бути за цим столом. Мир прийде тільки тоді, коли Росія буде згодна з усіма міжнародними принципами і Статутом ООН", - заявив він. Прем'єр Нідерландів наголосив, що партнери продовжать підтримку України.