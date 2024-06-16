Рютте: відсутність Росії за столом на саміті миру - це правильне рішення
Відсутність Росії за столом на українському саміті миру у Швейцарії - це правильне рішення. Мир прийде, коли РФ почне поважати міжнародне право.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на саміті миру.
Він зазначив, що учасники саміту миру дають сигнал, що не тільки Україна хоче миру, але й весь світ. Рютте додав, що "ще більший сигнал посилають Путіну".
"Ми всі згодні, що Росія зараз не повинна бути за цим столом. Мир прийде тільки тоді, коли Росія буде згодна з усіма міжнародними принципами і Статутом ООН", - заявив він.
Прем'єр Нідерландів наголосив, що партнери продовжать підтримку України.
Саміт миру України
15-16 червня у Швейцарії проходить саміт миру. Участь у заході взяли представники близько 100 країн на організацій. Росія не бера участь у першому саміті. Але українська сторона не виключає участь Росії у другому саміті миру.
Як повідомив міністр закордонних справ України, робота над декларацією саміту миру завершена. Інші країни зможуть приєднатися до неї і після завершення саміту.
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