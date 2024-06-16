Если Россия не согласится с условиями мира, мы заставим ее сдаться, - Мелони

"Защищать Украину означает объединить все усилия международного сообщества по защите Украины. Если Россия не согласится с условиями, мы заставим ее сдаться. Нам нужно установить минимальные условия для этой дискуссии", - сказала она.

Мелони еще раз подчеркнула, что война в Украине - это агрессия против государства.

"Мир в Украине не означает, что Украина должна сдаться, как считает президент Путин. Это не будет так. Ставить такие условия очень не правильно. Надо развеять нарративы путинской пропаганды. Сейчас идет дискуссия по трем важным вопросам - продовольственная, радиационная, гуманитарная безопасность. И мы должны посмотреть, что мы можем построить на базе сегодняшней дискуссии. Италия и дальше хотела бы участвовать в этом и помочь Украине смотреть в будущее", - констатировала премьер.

Саммит мира

В Швейцарии в воскресенье, 16 июня, проходит саммит мира. Мероприятие продолжается второй день. В нем принимают участие более 100 государств.

В ходе этого заседания, премьер-министр Нидерландов Марка Рютте заявил, что отсутствие России за столом на украинском саммите мира в Швейцарии - это правильное решение.

В свою очередь, ранее в МИД Чехии уточнили, что цель саммита мира в Швейцарии состоит не в обсуждении мира, а является сигналом глобальной поддержки мирного плана Украины.