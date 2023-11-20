Якщо Росія не буде переможена, вона нападе знову, - Дуда

Україна є місцем, де на карту поставлено долю безпеки Польщі. Тому якщо Росія не буде переможена, вона нападе знову.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polska Agencja Prasowa .

"Підтримка України очевидна. Я припускаю, що польська влада, незалежно від того, з якого політичного табору вона походить, продовжуватиме цю політику, реалізовану абсолютно в польських і європейських інтересах", - йдеться у заяві.

Журналісти запитали у Дуди, чи повинні країни східного флангу НАТО збільшити підтримку України, щоб вона могла продовжувати ефективно захищатися.

Україна є місцем, де на карту покладено долю безпеки Польщі

Президент Польщі наголосив, що якщо Росія не буде переможена, вона нападе знову.

"У нас немає сумнівів, що сьогодні Україна є місцем, де на карту поставлено долю нашої безпеки", - сказав він.

Також він нагадав, що Польща вже відправила в Україну понад 300 танків, понад 100 одиниць бронетехніки, сотні тисяч одиниць зброї та боєприпасів, а також незліченну кількість бронежилетів, касок, спорядження.

Росія може знову розв'язати війну

Нещодавно німецькі аналітики повідомили, що російському диктатору Володимиру Путіну може вистачити до шести років, щоб відновити армію і напасти на НАТО.

Також на початку жовтня президент України Володимир Зеленський сказав, що не можна допустити "заморозки" війни Росії проти України, інакше країна-агресор зможе відновити військовий потенціал до 2028 року і спробує атакувати інші країни.