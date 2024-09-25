Якщо Росія атакує українські АЕС, потрібно буде негайно втрутитися, - Дуда

Небезпека завдання Росією ударів по українських атомних електростанціях існує. У разі атак Польща повинна буде негайно втрутитися і викликати експертів.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.