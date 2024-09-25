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Якщо Росія атакує українські АЕС, потрібно буде негайно втрутитися, - Дуда

Середа 25 вересня 2024 21:00
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Якщо Росія атакує українські АЕС, потрібно буде негайно втрутитися, - Дуда Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Небезпека завдання Росією ударів по українських атомних електростанціях існує. У разі атак Польща повинна буде негайно втрутитися і викликати експертів.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

Як зазначив Дуда, Росія вже атакувала Запорізьку АЕС і непрацюючу Чорнобильську АЕС. Однак це, на щастя, не призвело до ядерної катастрофи.

"Є ризик атак на інші електростанції - Рівненську чи Хмельницьку - і ми повинні це враховувати. Якщо будуть атаки, ми повинні будемо негайно втрутитися і викликати експертів", - наголосив президент Польщі.

Що передувало

Нагадаємо, 21 вересня глава українського МЗС Андрій Сибіга попередив, що росіяни готують атаки на об'єкти ядерної енергетики України.

Після цього президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни за допомогою китайських супутників знімають ядерні об'єкти України. Не виключено, що це робиться в рамках підготовки до можливих ударів по них.

За словами Зеленського, план Росії передбачає атаки вже цієї осені, і Україна має відповідну інформацію.

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