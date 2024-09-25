Если Россия атакует украинские АЭС, нужно будет немедленно вмешаться, - Дуда

Опасность нанесения Россией ударов по украинским атомным электростанциям существует. В случае атак Польша должна немедленно вмешаться и вызвать экспертов.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.