Если Россия атакует украинские АЭС, нужно будет немедленно вмешаться, - Дуда
Опасность нанесения Россией ударов по украинским атомным электростанциям существует. В случае атак Польша должна немедленно вмешаться и вызвать экспертов.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.
Как отметил Дуда, Россия уже атаковала Запорожскую АЭС и неработающую Чернобыльскую АЭС. Однако это, к счастью, не привело к ядерной катастрофе.
"Есть риск атак на другие электростанции - Ровенскую или Хмельницкую - и мы должны это учитывать. Если будут атаки, мы должны будем немедленно вмешаться и вызвать экспертов", - подчеркнул президент Польши.
Что предшествовало
Напомним, 21 сентября глава украинского МИД Андрей Сибига предупредил, что россияне готовят атаки на объекты ядерной энергетики Украины.
После этого президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне с помощью китайских спутников снимают ядерные объекты Украины. Не исключено, что это делается в рамках подготовки к возможным ударам по ним.
По словам Зеленского, план России предусматривает атаки уже этой осенью, и у Украины есть соответствующая информация.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.