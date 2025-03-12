Якщо РФ погодиться на 30 днів тиші - технічна група визначить формат та моніторинг, - джерело

Пропозиція припинення вогню

Нагадаємо, що учора в Саудівській Аравії відбулися переговори між делегаціями США та України, під час яких Київ заявив про готовність до 30-денного повного припинення вогню. Тепер аналогічний крок очікують від Росії.

Брюссель підтримує спільну заяву України та США, що передбачає угоду про припинення вогню, гуманітарні ініціативи та відновлення обміну розвідданими й безпековою допомогою.

ЄС наголосив, що готовий співпрацювати з Україною, США та партнерами, аби сприяти справедливому та міцному миру на основі міжнародного права.

Детальніше про те, про що домовилися США і Україна за підсумками переговорів у Джидді - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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