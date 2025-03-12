Если РФ согласится на 30 дней тишины - техническая группа определит формат и мониторинг, - источник

Предложение прекращения огня

Напомним, что вчера в Саудовской Аравии состоялись переговоры между делегациями США и Украины, во время которых Киев заявил о готовности к 30-дневному полному прекращению огня. Теперь аналогичный шаг ожидают от России.

Брюссель поддерживает совместное заявление Украины и США, предусматривающее соглашение о прекращении огня, гуманитарные инициативы и возобновление обмена разведданными и помощью по безопасности.

ЕС подчеркнул, что готов сотрудничать с Украиной, США и партнерами, чтобы способствовать справедливому и прочному миру на основе международного права.

Подробнее о том, о чем договорились США и Украина по итогам переговоров в Джидде - читайте в материале РБК-Украина.

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