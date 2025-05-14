Якщо Путін приїде: Зеленський назвав дві ключові теми можливої зустрічі

Президент України Володимир Зеленський розповів, що в разі зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним має намір обговорити припинення вогню й обмін усіх полонених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Liberation.
"Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном усіх полонених на всіх полонених або чимось подібним", - сказав глава держави.
Він зазначив, що росіяни не довірятимуть українцям, а українці не довірятимуть росіянам. Тому, на думку президента, лише зовнішні посередники можуть гарантувати дотримання всіх домовленостей.
Зеленський наголосив на важливості надійного і збалансованого посередництва, яке викликало б повагу в обох сторін війни. Як можливого гаранта президент назвав США, вважаючи, що участь Дональда Трампа може заохотити Путіна до того, щоб приїхати.
"Якщо Путін не приїде, це буде виглядати для нього як повна поразка", - сказав український лідер.
Крім того, Зеленський закликав до нових санкцій проти РФ, зокрема, з боку Сполучених Штатів і Євросоюзу.
На запитання щодо тривалості конфлікту, Зеленський заявив таке:
"Ніхто не знає, як довго він триватиме. Але не десять років. Україна не витримає... Це дорого коштує для всіх, і не тільки для друзів, а й для ворогів", - резюмував він.
Нагадаємо, у суботу Україна, США і "коаліція рішучих" запропонували Путіну почати повне і безумовне припинення вогню на 30 днів, починаючи з понеділка 12 травня. В іншому випадку, Росії пригрозили введенням нових санкцій.
У ніч на неділю Путін виступив зі зверненням, у якому оминув тему 30-денного перемир'я, але запропонував відновити прямі переговори з Україною 15 травня в Стамбулі.
Спочатку Зеленський і європейські лідери вимагали зупинити вогонь, і лише після переходити до теми переговорів. Однак трохи пізніше президент України заявив, що в п'ятницю буде в Стамбулі й чекатиме на Путіна особисто.
Відомо, що з боку США на зустрічі будуть спецпредставники Трампа Кіт Келлог і Стів Віткофф. Також має бути присутнім держсекретар США Марко Рубіо, і в разі візиту Путіна, на зустріч може прилітати сам Трамп.
Керівник ОП Андрій Єрмак учора заявив, що якщо Путін не приїде до Туреччини, це буде останнім сигналом про небажання РФ закінчувати війну.
Тим часом у Кремлі заявляють, що Росія продовжує підготовку до переговорів у Стамбулі, при цьому не розкриває складу своєї делегації. Тому буде Путін на зустрічі чи ні - питання відкрите.
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