Якщо Путін грає з Трампом, він про це пошкодує, - сенатор Грем

Журналістка запитала, чи є у сенатора Грема підстави вважати, що президент Трамп підпише закон для накладення додаткових санкцій на Росію, адже Трамп ще не застосував серйозних санкцій до цієї країни. На це Грем відповів, що, ймовірно, Трамп чекає на результати обговорень, які проводить спецпосланець президента США Стів Віткофф.

"Трамп збирається поговорити з Путіним цього тижня. Ви не можете розв'язати проблему, поки не поговорите з людиною, яка її створює. А проблема - це Путін. Він є хижаком щодо України та в цілому щодо регіону", - пояснив він.

Водночас сенатор висловив сподівання, що Трамп зможе переконати Путіна сісти за стіл переговорів.

"Сподіваюся, що президент Трамп зможе переконати Путіна сісти за стіл переговорів, щоб оголосити перемир'я і знайти рішення, яке буде вигідне для обох країн, щоб зупинити вбивства. Ви ніколи не дізнаєтеся, поки не спробуєте. І є лише одна людина на планеті, здатна на це, і це президент Трамп. Якщо Путін грає з Трампом, він про це пошкодує", - підкреслив Грем.