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Якщо Путін грає з Трампом, він про це пошкодує, - сенатор Грем

Фото: сенатор-республіканець Ліндсі Грем (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Дональд Трамп спробує переконати російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів для досягнення перемир'я Україною. Однак, якщо глава Кремля намагатиметься обдурити Трампа, він про це пошкодує.

Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Журналістка запитала, чи є у сенатора Грема підстави вважати, що президент Трамп підпише закон для накладення додаткових санкцій на Росію, адже Трамп ще не застосував серйозних санкцій до цієї країни. На це Грем відповів, що, ймовірно, Трамп чекає на результати обговорень, які проводить спецпосланець президента США Стів Віткофф.

"Трамп збирається поговорити з Путіним цього тижня. Ви не можете розв'язати проблему, поки не поговорите з людиною, яка її створює. А проблема - це Путін. Він є хижаком щодо України та в цілому щодо регіону", - пояснив він.

Водночас сенатор висловив сподівання, що Трамп зможе переконати Путіна сісти за стіл переговорів.

"Сподіваюся, що президент Трамп зможе переконати Путіна сісти за стіл переговорів, щоб оголосити перемир'я і знайти рішення, яке буде вигідне для обох країн, щоб зупинити вбивства. Ви ніколи не дізнаєтеся, поки не спробуєте. І є лише одна людина на планеті, здатна на це, і це президент Трамп. Якщо Путін грає з Трампом, він про це пошкодує", - підкреслив Грем.

Нагадаємо, що раніше сьогодні Віткофф заявив, що розмова між американським президентом Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним очікується наступного тижня.

Зауважимо, що 13 березня Віткофф відвідав Москву, щоб передати російському диктатору Путіну пропозицію США про 30-денне припинення вогню.

Його візит був запланований після американо-українських переговорів у Саудівській Аравії 11 березня. Під час них якраз і було погоджено припинення вогню на 30 днів на фронті в Україні.

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Дональд ТрампМирні переговориВійна Росії проти України