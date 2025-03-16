Если Путин играет с Трампом, он об этом пожалеет, - сенатор Грэм

Журналистка спросила, есть ли у сенатора Грэма основания полагать, что президент Трамп подпишет закон для наложения дополнительных санкций на Россию, ведь Трамп еще не применил серьезных санкций к этой стране. На это Грэм ответил, что, вероятно, Трамп ждет результатов обсуждений, которые проводит спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Трамп собирается поговорить с Путиным на этой неделе. Вы не можете решить проблему, пока не поговорите с человеком, который ее создает. А проблема - это Путин. Он является хищником в отношении Украины и в целом по региону", - пояснил он.

В то же время сенатор выразил надежду, что Трамп сможет убедить Путина сесть за стол переговоров.

"Надеюсь, что президент Трамп сможет убедить Путина сесть за стол переговоров, чтобы объявить перемирие и найти решение, которое будет выгодно для обеих стран, чтобы остановить убийства. Вы никогда не узнаете, пока не попробуете. И есть только один человек на планете, способный на это, и это президент Трамп. Если Путин играет с Трампом, он об этом пожалеет", - подчеркнул Грэм.