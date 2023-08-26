Якщо не проводити активні дії, Росія зможе тримати оборону хоч все життя, - Буданов
В Російської Федерації в достатній кількості залишився лише людський ресурс. Ворог може тримати оборону в окупації хоч все життя, якщо Україна не діятиме.
Про це розповів керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Радіо Свободі".
"Немає в Путіна ресурсу, окрім людського. Більше ніякого ресурсу немає, економіки немає, військово-промислового ресурсу немає, запаси вичерпані. Людського матеріалу в них дуже багато, однак це єдине, що в них є в достатній кількості", - заявив Буданов.
За словами керівника ГУР, Російська Федерація вичерпала свій ресурс, у зв'язку з чим змушена випрошувати припаси в третіх країн. Зокрема дефіцит ресурсів він пояснив тим, що за останні 30 років після розпаду Радянського Союзу країна-терорист жодним чином їх не поповнювала.
"За останні роки Росія була друга-третя країна по експорту. Водночас в неї ще був й чорний експорт. В чорному експорт йшло набагато більше, ніж в білий", - зауважив керівник ГУР.
Після початку повномасштабного вторгнення Росія та Україна "зустріли" війну з тим, що було. Вже через пів року росіяни почали їздити в Іран, Африку, Кубу, оскільки їх обсяг промисловості був знищений, а темпи виробництва не задовольняли потреби.
Водночас людського ресурсу в Росії достатньо, щоб оборонятись в тимчасово окупованих територіях України "хоч все життя", якщо українська сторона не проводитиме активні дії.
"Тримати в обороні (тимчасово окуповані території, - ред.) можуть довго. Якщо ми не будемо проводити активні дії, тримати можуть хоч усе життя", - відзначив Буданов.
Людський ресурс
Як розповідав представник ГУР Андрій Юсов, Російська Федерація продовжує повноцінну мобілізаційну кампанію, в рамках якої щомісяця залучують близько 20 тисяч людей.
За словами Кирила Буданова, наразі країна-терорист розглядає варіант щодо мобілізації 450 тисяч осіб для відправки на загарбницьку війну. Водночас це питання до кінця не вирішене.
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