Якщо просто скинути Путіна, в Росії нічого не зміниться, - український дипломат

"Масі не потрібна свобода. Вони не розуміють, що з нею робити. Їм байдуже, під яким прапором жити. Під синім - так під синім, під зеленим - так зеленим, під червоним - так червоним. Аби була пайка, не чіпали і все буде добре", - сказав він.

Огризко переконаний, що після закінчення війни серед росіян треба проводити таку саму денацифікацію, через яку пройшли німці після Другої світової.

"З німецьких голів, які були отруєні фашистською ідеологією, цю ідеологію витравлювали. Так само доведеться витравлювати з голів московитів оцей рашизм, який сьогодні став панівною ідеологією в Росії. Рашистський режим, який спотворює уявлення про все. Буде період якогось одного, двох, трьох поколінь, коли ці території будуть просто-напросто поступово виборсуватися з оцього рашистського ярма, в першу чергу, емоційного, мисленнєвого", - додав він.

За його словами, тоді можна сподіватися, що через певний період часу ця територія поступово перейде до чогось більш-менш адекватного. "Але вже не вигляді якоїсь єдності. Я абсолютно переконаний, що довго ця структура не протримається", - резюмує Огризко.