Як в Україні ставляться до "простих" росіян та українців на території РФ: дані КМІС

Українці дуже погано ставляться як до Росії, так і до росіян. Ставлення до етнічних українців, які живуть на території РФ, також негативне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС .

Як зазначають соціологи, напередодні повномасштабного вторгнення 2022 року, у лютому, 34% українців добре ставилися до Росії, погано - 50%.

Після вторгнення стабільно абсолютна більшість українців погано ставляться до Росії. Станом на жовтень 2024 року 93% українців погано ставляться до Росії, а добре ставляться лише 3%.

За даними КМІС, у листопаді 2021 року 76% українців добре ставилися до росіян-жителів Росії і лише 14% ставилися погано. Тобто умовна формула для більшості українців була "ми звинувачуємо владу Росії за Крим і війну на Донбасі, а прості росіяни - не несуть відповідальності".

Просте повномасштабне вторгнення повністю змінило картину. Наразі лише 8% українців добре ставляться до росіян-жителів Росії, а 84%, навпаки, ставляться до них погано. Тобто тепер формула "і влада Росії, і прості росіяни несуть відповідальність".

Ставлення до росіян українців на території РФ

У вересні 2024 року соціологи досліджували ставлення до росіян методом шкали Богардуса. Так, для певної групи (як-от росіян-жителі Росії) респонденти мають відповісти, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками цієї групи. Це називається соціальною дистанцією.

Мінімальна соціальна дистанція – 1 (згоден допустити як члена родини), максимальна – 7 (не пускав би в Україну). Можна розраховувати індекс, який буде змінюватися від 1 до 7, де 7 буде відповідати максимальній дистанції до цієї групи.

У 2013 році запитували про в цілому ставлення до росіян, і тоді значення індексу становило 2,7 (що свідчило про високу відкритість українців до росіян). Станом на жовтень 2024 року значення індексу щодо росіян-жителів Росії - 6,6. Фактично 86% серед усіх респондентів відповіли, що росіян-жителів Росії взагалі не можна пускати до України.

Хоча ставлення до українців на Росії трохи краще, але також виразно негативне - значення індексу 5,9 (а 55% респондентів відповіли, що українців з Росії взагалі не варто пускати в Україну).

Одне опитування (з використанням шкали Богардуса) було проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) в період 10-16 вересня 2024 року і загалом було опитано 1013 респондентів. Друге опитування (з прямим запитання щодо ставлення до Росії і росіян) було проведене в період 20 вересня -3 жовтня 2024 року серед 2004 респондентів.