Якщо питання підняття податків розколює фракцію СН, значить, така її якість, - Потураєв

"Я не знаю, хто може бути зараз проти наповнення державного бюджету. Якщо це питання розколює фракцію, значить, вона на це заслуговує, значить, така якість цієї фракції.

На думку посадовця, дане питання також стосується національної безпеки і слугує наповненням бюджету для потреб армії.

"Це таке саме питання національної безпеки, як і захист нас від ворожого інформаційного впливу через недобросовісні релігійні організації. Це одне і те саме", - каже він.

Водночас він виразив своє нерозуміння щодо позиції певних фракцій які не голосували за підвищення акцизу на пальне і висували звинувачення у знищенні бізнесу.

"Якщо ми зараз не вирішимо фінансові питання, то бізнес вб'ють росіяни, які прийдуть. А не підвищення на півтори гривні прайсу на бензин", - стверджує він.