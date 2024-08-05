Если вопрос поднятия налогов раскалывает фракцию СН, значит, таково ее качество, - Потураев

"Я не знаю, кто может быть сейчас против наполнения государственного бюджета. Если этот вопрос раскалывает фракцию, значит, она этого заслуживает, значит, такое качество этой фракции".

По мнению чиновника, этот вопрос также касается национальной безопасности и служит наполнением бюджета для нужд армии.

"Это такой же вопрос национальной безопасности, как и защита нас от враждебного информационного влияния через недобросовестные религиозные организации. Это один и тот же", - говорит он.

В то же время, он выразил свое непонимание относительно позиции определенных фракций, которые не голосовали за повышение акциза на горючее и выдвигали обвинения в уничтожении бизнеса.

"Если мы сейчас не решим финансовые вопросы, то бизнес убьют пришедшие россияне. А не повышение на полторы гривны прайса на бензин", - утверждает он.