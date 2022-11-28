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Якщо немає зв'язку. Як у Києві викликати "швидку": список номерів

Фото: як у Києві викликати "швидку" при відсутності зв'язку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві передбачена альтернативна можливість виклику швидкої допомоги. Її можна використати у разі відсутності перебоїв зі зв'язком.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

В першу чергу необхідно спробувати набрати 103 ще декілька разів. Якщо телефон й надалі недоступний, можна спробувати скористатися резервними номерами.

Мобільні номери:

  • 0672481446;
  • 0672481439;
  • 0672481438;
  • 0672481436;
  • 0672481437;
  • 0672481435;
  • 0672481434;
  • 0672481403;
  • 0674116176.

Стаціонарні номери:

  • 235-71-30;
  • 235-80-54;
  • 235-80-58;
  • 235-80-59;
  • 234-71-28;
  • 234-01-75;
  • 235-80-24;
  • 235-42-53;
  • 235-80-56;
  • 234-75-43;
  • 234-72-94.

Також можна зателефонувати на номери місцевих пунктів базування бригад ЕМД КНП"Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва":

  • 235-30-57;
  • 536-19-11;
  • 258-31-90;
  • 400-61-12;
  • 280-22-49;
  • 433-97-47;
  • 518-26-88;
  • 245-88-15;
  • 245-88-16;
  • 456-44-77;
  • 515-26-07;
  • 546-18-76;
  • 573-82-83;
  • 485-11-18.

При наявності інтернету, можна написати на скриньку ssmp_@ukr.net. В листі вкажіть причину звернення, повну адресу, контактний телефон, а також ПІБ й вік хворого.

"Для абонентів «Київстар» існує можливість виклику «швидкої» смс-повідомленням на номер 10003. Вкажіть інформацію щодо причини виклику, повну адресу (номер будинку, під’їзду, квартири та поверх), контактний телефон, ПІБ та вік хворого", - додає КМДА.

Крім того, можна:

  • звернутися до пункту базування бригад екстреної медичної допомоги, поліції, ДСНС, пунктів обігріву;
  • зупинити автомобіль швидкої, поліції, рятувальників і попросити про допомогу або самостійно звернутися до лікарні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві тим часом розгорнули понад 400 пунктів обігріву. На всіх локаціях є світло, також частина їх з інтернетом.

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