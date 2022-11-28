Если нет связи. Как в Киеве вызвать скорую: список номеров

В Киеве предусмотрена альтернативная возможность вызова скорой помощи. Ее можно использовать при отсутствии перебоев со связью.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.
В первую очередь необходимо попытаться набрать 103 еще несколько раз. Если телефон по-прежнему недоступен, можно попробовать использовать резервные номера.
Мобильные номера:
Стационарные номера:
Также можно позвонить по номерам местных пунктов базирования бригад ЭМД КНП "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева":
При наличии интернета можно написать на почтовый ящик ssmp_@ukr.net. В письме укажите причину обращения, полный адрес, контактный телефон, а также ФИО и возраст больного.
"Для абонентов "Киевстар" существует возможность вызова "скорой" смс-сообщением на номер 10003. Укажите информацию о причине вызова, полный адрес (номер дома, подъезда, квартиры и этаж), контактный телефон, ФИО и возраст больного", - добавляет КГГА.
Кроме того, можно:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве в это время развернули более 400 пунктов обогрева. На всех локациях есть свет, а часть из них - с интернетом.
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