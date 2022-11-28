Если нет связи. Как в Киеве вызвать скорую: список номеров
В Киеве предусмотрена альтернативная возможность вызова скорой помощи. Ее можно использовать при отсутствии перебоев со связью.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.
В первую очередь необходимо попытаться набрать 103 еще несколько раз. Если телефон по-прежнему недоступен, можно попробовать использовать резервные номера.
Мобильные номера:
- 0672481446;
- 0672481439;
- 0672481438;
- 0672481436;
- 0672481437;
- 0672481435;
- 0672481434;
- 0672481403;
- 0674116176.
Стационарные номера:
- 235-71-30;
- 235-80-54;
- 235-80-58;
- 235-80-59;
- 234-71-28;
- 234-01-75;
- 235-80-24;
- 235-42-53;
- 235-80-56;
- 234-75-43;
- 234-72-94.
Также можно позвонить по номерам местных пунктов базирования бригад ЭМД КНП "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева":
- 235-30-57;
- 536-19-11;
- 258-31-90;
- 400-61-12;
- 280-22-49;
- 433-97-47;
- 518-26-88;
- 245-88-15;
- 245-88-16;
- 456-44-77;
- 515-26-07;
- 546-18-76;
- 573-82-83;
- 485-11-18.
При наличии интернета можно написать на почтовый ящик ssmp_@ukr.net. В письме укажите причину обращения, полный адрес, контактный телефон, а также ФИО и возраст больного.
"Для абонентов "Киевстар" существует возможность вызова "скорой" смс-сообщением на номер 10003. Укажите информацию о причине вызова, полный адрес (номер дома, подъезда, квартиры и этаж), контактный телефон, ФИО и возраст больного", - добавляет КГГА.
Кроме того, можно:
- обратиться в пункт базирования бригад экстренной медицинской помощи, полиции, ГСЧС, пунктов обогрева;
- остановить автомобиль скорой, полиции, спасателей и попросить о помощи или самостоятельно обратиться в больницу.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве в это время развернули более 400 пунктов обогрева. На всех локациях есть свет, а часть из них - с интернетом.
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