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Если нет связи. Как в Киеве вызвать скорую: список номеров

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Понедельник 28 ноября 2022 16:30
Если нет связи. Как в Киеве вызвать скорую: список номеров Фото: как в Киеве вызвать "скорую" при отсутствии связи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве предусмотрена альтернативная возможность вызова скорой помощи. Ее можно использовать при отсутствии перебоев со связью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

В первую очередь необходимо попытаться набрать 103 еще несколько раз. Если телефон по-прежнему недоступен, можно попробовать использовать резервные номера.

Мобильные номера:

  • 0672481446;
  • 0672481439;
  • 0672481438;
  • 0672481436;
  • 0672481437;
  • 0672481435;
  • 0672481434;
  • 0672481403;
  • 0674116176.

Стационарные номера:

  • 235-71-30;
  • 235-80-54;
  • 235-80-58;
  • 235-80-59;
  • 234-71-28;
  • 234-01-75;
  • 235-80-24;
  • 235-42-53;
  • 235-80-56;
  • 234-75-43;
  • 234-72-94.

Также можно позвонить по номерам местных пунктов базирования бригад ЭМД КНП "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева":

  • 235-30-57;
  • 536-19-11;
  • 258-31-90;
  • 400-61-12;
  • 280-22-49;
  • 433-97-47;
  • 518-26-88;
  • 245-88-15;
  • 245-88-16;
  • 456-44-77;
  • 515-26-07;
  • 546-18-76;
  • 573-82-83;
  • 485-11-18.

При наличии интернета можно написать на почтовый ящик ssmp_@ukr.net. В письме укажите причину обращения, полный адрес, контактный телефон, а также ФИО и возраст больного.

"Для абонентов "Киевстар" существует возможность вызова "скорой" смс-сообщением на номер 10003. Укажите информацию о причине вызова, полный адрес (номер дома, подъезда, квартиры и этаж), контактный телефон, ФИО и возраст больного", - добавляет КГГА.

Кроме того, можно:

  • обратиться в пункт базирования бригад экстренной медицинской помощи, полиции, ГСЧС, пунктов обогрева;
  • остановить автомобиль скорой, полиции, спасателей и попросить о помощи или самостоятельно обратиться в больницу.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве в это время развернули более 400 пунктов обогрева. На всех локациях есть свет, а часть из них - с интернетом.

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