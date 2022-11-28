Если нет связи. Как в Киеве вызвать скорую: список номеров

В Киеве предусмотрена альтернативная возможность вызова скорой помощи. Ее можно использовать при отсутствии перебоев со связью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

В первую очередь необходимо попытаться набрать 103 еще несколько раз. Если телефон по-прежнему недоступен, можно попробовать использовать резервные номера.

Мобильные номера:

0672481446;

0672481439;

0672481438;

0672481436;

0672481437;

0672481435;

0672481434;

0672481403;

0674116176.

Стационарные номера:

235-71-30;

235-80-54;

235-80-58;

235-80-59;

234-71-28;

234-01-75;

235-80-24;

235-42-53;

235-80-56;

234-75-43;

234-72-94.

Также можно позвонить по номерам местных пунктов базирования бригад ЭМД КНП "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева":

235-30-57;

536-19-11;

258-31-90;

400-61-12;

280-22-49;

433-97-47;

518-26-88;

245-88-15;

245-88-16;

456-44-77;

515-26-07;

546-18-76;

573-82-83;

485-11-18.

При наличии интернета можно написать на почтовый ящик ssmp_@ukr.net. В письме укажите причину обращения, полный адрес, контактный телефон, а также ФИО и возраст больного.

"Для абонентов "Киевстар" существует возможность вызова "скорой" смс-сообщением на номер 10003. Укажите информацию о причине вызова, полный адрес (номер дома, подъезда, квартиры и этаж), контактный телефон, ФИО и возраст больного", - добавляет КГГА.

Кроме того, можно: