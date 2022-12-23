Якщо немає світла. У YASNO звернулися до киян із важливим проханням

"Зараз у місті (Києві – ред.) не повинно бути людей, у яких світло не відновилося з моменту останнього обстрілу. Але може бути, що при включенні потужності перевантажуються мережі та трапляються аварії. Іноді система мереж їх не показує і дізнатися про них можна тільки за заявкою від користувачів. До того буде вважатися, що все гаразд. Тому якщо на ресурсах ДТЕК Київські електромережі є інформація, що у вас світло є, а за фактом його немає - повідомте про це колег у цифрові канали", - зазначив Коваленко. .

За його словами, загальна ситуація щодо Києва залишається без змін. Правий берег через пошкодження ключових точок не може отримувати більших обсягів потужності. На лівому потужність зростає, тому навіть світло-сірі зони графіка не відключаються від електрики.