Если нет света. В YASNO обратились к киевлянам с важной просьбой

"Сейчас в городе (Киеве – ред.) не должно быть людей, у которых свет не восстановился с момента последнего обстрела. Но может быть, что при включении мощности перегружаются сети и случаются аварии. Иногда система сетям их не показывает и узнать о них можно только по заявке от пользователей. До того будет считаться, что все в порядке. Поэтому если на ресурсах ДТЭК Киевские электросети есть информация, что у вас свет есть, а по факту его нет - сообщите об этом коллегам в цифровые каналы", - отметил Коваленко.

По его словам, общая ситуация по Киеву остается без изменений. Правый берег из-за повреждения ключевых точек не может получать большие объемы мощности. На левом мощность растет, потому даже светло-серые зоны графика не отключаются от электричества.