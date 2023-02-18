Якщо людина не виходить на зв’язок: куди дзвонити та що повідомляти
Якщо зв’язок із родичем втрачено, треба звертатись на "гарячі лінії" Національного інформаційного бюро або Уповноваженого зі зниклих безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
Куди дзвонити
- Національне інформаційне бюро телефоном "гарячої лінії" 16-48.
- Офіс Уповноваженого з осіб зниклих безвісти за особливих обставин: 0 800 339 247 (для дзвінків з України). З-за кордону можна зателефонувати або зв'язатися месенджерами за номером +38 095 896 04 21.
Фахівцям кол-центру необхідно надати такі дані:
1. Прізвище, ім’я, по батькові й дату народження – власні та зниклого.
2. Контакти зниклої особи й останнє місце її фактичного перебування.
3. Особливі прикмети людини.
4. Дату, коли вона востаннє виходила на зв’язок, і в який спосіб це робила.
5. Інформацію про контактних осіб, які востаннє спілкувалися чи бачилися зі зниклим.
Раніше РБК-Україна розповіло, куди дзвонити, щоб виїхати з міста прифронтового безкоштовно.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.