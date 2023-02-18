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Якщо людина не виходить на зв’язок: куди дзвонити та що повідомляти

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Україна, Субота 18 лютого 2023 10:00
Якщо людина не виходить на зв’язок: куди дзвонити та що повідомляти Фото: що повідомляти в Мінреінтеграції, якщо людина не виходить на зв’язок (freepik_com)
Автор: Наталія Гурковська

Якщо зв’язок із родичем втрачено, треба звертатись на "гарячі лінії" Національного інформаційного бюро або Уповноваженого зі зниклих безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Куди дзвонити

  • Національне інформаційне бюро телефоном "гарячої лінії" 16-48.
  • Офіс Уповноваженого з осіб зниклих безвісти за особливих обставин: 0 800 339 247 (для дзвінків з України). З-за кордону можна зателефонувати або зв'язатися месенджерами за номером +38 095 896 04 21.

Фахівцям кол-центру необхідно надати такі дані:

1. Прізвище, ім’я, по батькові й дату народження – власні та зниклого.

2. Контакти зниклої особи й останнє місце її фактичного перебування.

3. Особливі прикмети людини.

4. Дату, коли вона востаннє виходила на зв’язок, і в який спосіб це робила.

5. Інформацію про контактних осіб, які востаннє спілкувалися чи бачилися зі зниклим.

Раніше РБК-Україна розповіло, куди дзвонити, щоб виїхати з міста прифронтового безкоштовно.

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