Если человек не выходит на связь: куда звонить и что сообщать

Если связь с родственником потеряна, нужно обращаться на "горячие линии" Национального информационного бюро или Уполномоченного по пропавшим без вести. При этом речь идет о гражданском человеке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

Куда звонить

Национальное информационное бюро по телефону "горячей линии" 16-48.

Офис Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах: 0 800 339 247 (для звонков из Украины). Из-за границы можно позвонить или связаться мессенджерами по номеру +38 095 896 04 21.

Специалистам колл-центра необходимо предоставить следующие данные:

1. Фамилия, имя, отчество и дата рождения - собственные и пропавшего.

2. Контакты пропавшего лица и место его фактического пребывания.

3. Особые приметы человека.

4. Дату, когда он в последний раз выходил на связь, и как это делал.

5. Информацию о контактных лицах, которые в последний раз общались или виделись с пропавшим.