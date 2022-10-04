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Якщо людина не служила окупантам, то немає підстав вважати її колаборантом, - Зеленський

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Якщо людина не служила російським окупантам і не зрадила Україну, то підстав вважати її колаборантом немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Пропагандисти залякують людей у районах, які поки що контролюють окупанти, що Україна нібито вважатиме колаборантами ледве не всіх, хто залишився на окупованій території. Абсолютна маячня", - сказав глава держави.

Зеленський пояснив, що Україна має чіткий і справедливий підхід у цьому питанні.

"Якщо людина не служила окупантам і не зрадила України, то немає підстав вважати таку людину колаборантом. Це елементарні речі", - наголосив він.

Президент навів приклад, коли не можна звинувачувати людину, яка залишилася на окупованих територіях.

  • Якщо вчитель залишився українським учителем і не брехав дітям про те, хто ворог;
  • якщо комунальник залишився українським працівником української комунальної служби і допомагав зберегти енергопостачання для людей.

Глава держави додав, що сотні тисяч наших людей перебували на тимчасово окупованій території.

"Багато хто допомагав нашим військовим і спецслужбам, багато хто просто намагався вижити й чекав, коли повернеться український прапор. Водночас були й ті, хто зрадив Україну, але такі випадки доволі швидко встановлюються СБУ та не є масовими", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, в Україні пропонують розширити коло осіб, яким загрожує покарання за колабораційну діяльність.

Зокрема кримінальну відповідальність хочуть покласти на тих, хто надає послуги адвоката і нотаріуса на тимчасово окупованій території на підставі законодавства РФ.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України