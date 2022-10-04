Якщо людина не служила окупантам, то немає підстав вважати її колаборантом, - Зеленський

Якщо людина не служила російським окупантам і не зрадила Україну, то підстав вважати її колаборантом немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
"Пропагандисти залякують людей у районах, які поки що контролюють окупанти, що Україна нібито вважатиме колаборантами ледве не всіх, хто залишився на окупованій території. Абсолютна маячня", - сказав глава держави.
Зеленський пояснив, що Україна має чіткий і справедливий підхід у цьому питанні.
"Якщо людина не служила окупантам і не зрадила України, то немає підстав вважати таку людину колаборантом. Це елементарні речі", - наголосив він.
Президент навів приклад, коли не можна звинувачувати людину, яка залишилася на окупованих територіях.
Глава держави додав, що сотні тисяч наших людей перебували на тимчасово окупованій території.
"Багато хто допомагав нашим військовим і спецслужбам, багато хто просто намагався вижити й чекав, коли повернеться український прапор. Водночас були й ті, хто зрадив Україну, але такі випадки доволі швидко встановлюються СБУ та не є масовими", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, в Україні пропонують розширити коло осіб, яким загрожує покарання за колабораційну діяльність.
Зокрема кримінальну відповідальність хочуть покласти на тих, хто надає послуги адвоката і нотаріуса на тимчасово окупованій території на підставі законодавства РФ.
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