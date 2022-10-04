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Если человек не служил оккупантам, то нет оснований считать его коллаборантом, - Зеленский

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Если человек не служил российским оккупантам и не предал Украину, то оснований считать его коллаборантом нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Пропагандисты запугивают людей в районах, которые пока контролируют оккупанты, что Украина якобы будет считать коллаборантами едва ли не всех, кто остался на оккупированной территории. Абсолютный бред", - сказал глава государства.

Зеленский объяснил, что у Украины есть четкий и справедливый подход в этом вопросе.

"Если человек не служил оккупантам и не изменил Украине, то нет оснований считать такого человека коллаборантом. Это элементарные вещи", - подчеркнул он.

Президент привел пример, когда нельзя винить человека, оставшегося на оккупированных территориях.

  • Если учитель остался украинским учителем и не лгал детям о том, кто враг;
  • если коммунальщик остался украинским работником украинской коммунальной службы и помогал сохранить энергоснабжение для людей.

Глава государства добавил, что сотни тысяч наших людей находились на временно оккупированной территории.

"Многие помогали нашим военным и спецслужбам, многие просто пытались выжить и ждали, когда вернется украинский флаг. В то же время были и те, кто предал Украину, но такие случаи довольно быстро устанавливаются СБУ и не являются массовыми", - подытожил Зеленский.

Напомним, в Украине предлагают расширить круг лиц, которым грозит наказание за коллаборационную деятельность.

В частности уголовную ответственность хотят возложить на тех, кто предоставляет услуги адвоката и нотариуса на временно оккупированной территории на основании законодательства РФ.

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