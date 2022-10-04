Если человек не служил оккупантам, то нет оснований считать его коллаборантом, - Зеленский

Если человек не служил российским оккупантам и не предал Украину, то оснований считать его коллаборантом нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
"Пропагандисты запугивают людей в районах, которые пока контролируют оккупанты, что Украина якобы будет считать коллаборантами едва ли не всех, кто остался на оккупированной территории. Абсолютный бред", - сказал глава государства.
Зеленский объяснил, что у Украины есть четкий и справедливый подход в этом вопросе.
"Если человек не служил оккупантам и не изменил Украине, то нет оснований считать такого человека коллаборантом. Это элементарные вещи", - подчеркнул он.
Президент привел пример, когда нельзя винить человека, оставшегося на оккупированных территориях.
Глава государства добавил, что сотни тысяч наших людей находились на временно оккупированной территории.
"Многие помогали нашим военным и спецслужбам, многие просто пытались выжить и ждали, когда вернется украинский флаг. В то же время были и те, кто предал Украину, но такие случаи довольно быстро устанавливаются СБУ и не являются массовыми", - подытожил Зеленский.
Напомним, в Украине предлагают расширить круг лиц, которым грозит наказание за коллаборационную деятельность.
В частности уголовную ответственность хотят возложить на тех, кто предоставляет услуги адвоката и нотариуса на временно оккупированной территории на основании законодательства РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.