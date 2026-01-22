Якщо лиходії почнуть стріляти, ми це знищимо над Гренландією: Трамп зробив нову заяву

За словами Трампа, переговори щодо Гренландії фактично забезпечують Сполученим Штатам повний доступ до оборонної інфраструктури острова. Він зазначив, що наразі сторони обговорюють технічні деталі, однак суть домовленостей вже зрозуміла.

"Зараз дійсно обговорюються деталі, але по суті це повний доступ. Цьому немає кінця, немає обмежень у часі", - наголосив Трамп.

Він уточнив, що йдеться, зокрема, про можливість розміщення системи протиракетної оборони "Золотий купол".

"Ми отримуємо все, що хочемо, безкоштовно", - заявив президент США.

Трамп також підкреслив стратегічне значення Гренландії для глобальної безпеки.

"Це дуже важлива частина, тому що все відбувається над Гренландією. Якщо лиходії почнуть стріляти, це відбувається над Гренландією. Тож ми це знищимо. Це досить безпомилково. Це дивовижно", - додав він.