У KSE розповіли, які країни передали Росії найбільше компонентів для зброї

У Київській школі економіки (KSE Institute) зазначили, що американські компанії є "лідерами" за обсягом постачання Росії своїх комплектуючих. Після них йдуть виробники з Японії, Німеччини, Швейцарії, Тайваню, Нідерландів, Китаю.

Повідомляється, що компанії зі США пішли вперед з великим відривом - із 1057 проаналізованих компонентів понад 700 належать саме їм.

Серед світових корпорацій, чия продукція досі виявляється у російських ракетах та безпілотниках, наприклад, фігурує Intel. Левову частку електроніки Росія також отримує від Analog devices, Texas Instruments та Microchip Technology.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив РБК-Україна, що за півтора року повномасштабної війни виявили тисячі компонентів іноземного походження у російській військовій техніці.

За його словами, йдеться про різні види мікрочіпів, мікропроцесорів, мікроконтролерів, а також транзисторів, апаратури пам'яті для запису відео та аудіо, електроніки для навігації.

Так, західні комплектуючі знаходять скрізь та повсюдно. Лише в одній ракеті Х-101, яка вдарила по Львову 15 серпня, виявили 30 імпортних компонентів.

Російська зброя з іноземними компонентами

В уламках ракет, якими РФ б'є територією України, часто знаходять іноземні компоненти.

Зокрема, 15 серпня загарбники обстріляли Україну зробленими цього року Х-101. Подібні ракети містять близько 30 іноземних мікросхем. Це говорить про те, що Росія, незважаючи на санкції, все ж таки може отримувати критичні компоненти і виробляти ракети.

При цьому країна-агресор також виробляє ракети та гелікоптери, зокрема Ка-52. Але вона не має таких технологій, щоб робити їх самостійно.

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