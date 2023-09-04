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В KSE рассказали, какие страны передали России больше всего компонентов для оружия

Иллюстративное фото: в KSE рассказали, какие страны передали России больше всего компонентов для оружия (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Елизавета Драбкина

Больше всего в российской военной технике находят комплектующие американских компаний.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта".

В Киевской школе экономики (KSE Institute) отметили, что американские компании являются "лидерами" по объему поставок России своих комплектующих. После них идут производители из Японии, Германии, Швейцарии, Тайваня, Нидерландов, Китая.

Сообщается, что компании из США ушли вперед с большим отрывом - из 1057 проанализированных компонентов более 700 принадлежат именно им.

Среди мировых корпораций, чья продукция до сих пор оказывается в российских ракетах и беспилотниках, например, фигурирует Intel. Львиную долю электроники Россия также получает от Analog devices, Texas Instruments и Microchip Technology.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил РБК-Украина, что за полтора года полномасштабной войны обнаружили тысячи компонентов иностранного происхождения в российской военной технике.

По его словам, речь идет о различных видах микрочипов, микропроцессоров, микроконтроллеров, а также транзисторов, аппаратуры памяти для записи видео и аудио, электроники для навигации.

Так, западные комплектующие находят везде и повсеместно. Только в одной ракете Х-101, которая ударила по Львову 15 августа, обнаружили 30 импортных компонентов.

Росссийское оружие с иностранными компонентами

В обломках ракет, которыми РФ бьет по территории Украины, часто находят иностранные компоненты.

В частности, 15 августа захватчики обстреляли Украину сделанными в этом году Х-101. Подобные ракеты содержат порядка 30 иностранных микросхем. Это говорит о том, что Россия, несмотря на санкции, все же может получать критические компоненты и производить ракеты.

При этом страна-агрессор также производит ракеты и вертолеты, в частности Ка-52. Но у нее нет таких технологий, чтобы делать их самостоятельно.

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