Конституционный суд принял решение по закону о декоммунизации

Конституционный суд Украины принял решение по закону о декоммунизации. Об этом сообщает источник РБК-Украина в суде.

Сообщается, что решение суд принял во вторник после проведения заседания в закрытом режиме.

"Решение по этому делу уже есть, но я его лично еще не видел", - сообщил источник.

Отметим, что ряд СМИ написал о том, что суд признал конституционным закон о декоммунизации.

Напомним, ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина заявил, что закон о декоммунизации работает и новая власть не планирует его менять.

"Все, что сделано - прекрасно. Если надо будет сделать что-то большее, то я уверен, что Владимир Зеленский как патриот Украины приложит к этому все усилия. Но надо не искать проблемы в прошлом, как с теми самыми поляками или венграми, а нарабатывать пути сближения, примирения, понимания друг друга", - заявил Стефанчук.

Отметим, ранее лидер политической партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что вопросы декоммунизации в Украине должны решаться на местных референдумах. Он также назвал идеальным вариантом переименование населенных пунктов решением их жителей.