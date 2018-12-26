КС Польши может отменить скандальную норму закона об "украинских националистах"

Фото: Ян Пекло (РБК-Украина)

Пекло надеется, что Украина в свою очередь отменит мораторий на эксгумационные работы

Посол Польши Ян Пекло считает, что Конституционный суд его страны может отменить скандальное положение о "преступлениях украинских националистов" в историческом законе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью посла "Европейской правде".

Он отметил, что на пути выполнения договоренностей между президентами Украины и Польши по выходу из кризиса возникла пауза из-за изменения в закон об Институте национальной памяти.

"Эти изменения сейчас рассматривает Конституционный суд. Надеюсь, он примет то решение, которое позволит вернуться к выполнению этого плана. Уверен, что его решение будет справедливым и таким, которое пойдет на пользу всем. В том числе - и Украине", - отметил польский посол.

При этом Пекло надеется, что Украина также сделает шаги навстречу, в частности, отменит мораторий на эксгумационные работы.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что положение польского закона об Институте национальной памяти, в котором говорится об украинских националистах, является несправедливым по отношению к украинцам.

Как писало РБК-Украина ранее, этот документ не только прямо запрещает обвинять поляков в преступлениях времен Второй мировой войны, но и ставит действия украинских националистов в 1925-50 годах в один ряд с преступлениями нацистов.

В июне агентство также сообщало, что Конституционный суд Польши прекратил производство по нормам закона об Институте национальной памяти, которые были из него удалены, однако рассмотрит положения, содержащие упоминание об "украинских националистах".