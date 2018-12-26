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КС Польщі може скасувати скандальну норму закону про "українських націоналістів"

Новини » Політика    26.12.2018 - 17:39
КС Польщі може скасувати скандальну норму закону про "українських націоналістів"
Фото: Ян Пєкло (РБК-Україна)

Пєкло сподівається, що Україна у свою чергу скасує мораторій на ексгумаційні роботи

Посол Польщі Ян Пєкло вважає, що Конституційний суд його країни може скасувати скандальне положення про "злочини українських націоналістів" в історичному законі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв’ю посла "Європейській правді".

Він зазначив, що на шляху виконання домовленостей між президентами України і Польщі щодо виходу з кризи виникла пауза через зміни до закону про Інститут національної пам'яті.

"Ці зміни зараз розглядає Конституційний суд. Сподіваюсь, він ухвалить те рішення, яке дозволить повернутися до виконання цього плану. Певний, що його рішення буде справедливим i таким, що піде на користь усім. У тому числі - й Україні", - зазначив польський посол.

При цьому Пєкло сподівається, що Україна також зробить кроки назустріч, зокрема, скасує мораторій на ексгумаційні роботи.

Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що положення польського закону про Інститут національної пам'яті, в якому йдеться про українських націоналістів, є несправедливим по відношенню до українців.

Як писало РБК-Україна раніше, цей документ не тільки прямо забороняє звинувачувати поляків у злочинах часів Другої світової війни, а й ставить дії українських націоналістів у 1925-50 роках в один ряд зі злочинами нацистів.

У червні агентство також повідомляло, що Конституційний суд Польщі припинив провадження за нормами закону про Інститут національної пам'яті, які були з нього вилучені, однак розгляне положення, що містять згадку про "українських націоналістів".

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