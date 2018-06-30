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В Польше Конституционный суд рассмотрит "антибандеровские" нормы закона об ИНП

НовостиПолитика    30.06.2018 - 18:52
Фото: Коституционный трибунал Польши (i.parlamentarny.pl)
Фото: Коституционный трибунал Польши (i.parlamentarny.pl)

В частности, оценки польского КС требует "ссылка законодательного органа к неопределенному понятию "украинских националистов"

Конституционный суд Польши прекратил производство по нормам закона об Институте национальной памяти, которые были из него изъяты, однако рассмотрит положения, содержащие упоминание об "украинских националистах". Об этом сообщил исполняющий обязанности спикера КС Польши Якуб Козловский, передает ресурс TVN24.

"В ситуации, когда поставленная ​​под вопрос норма теряет силу перед вынесением решения Конституционным судом, производство прекращается", - отметил представитель.

Так, речь идет об отмененных 27 июня статьях 55а и 55b закона об ИНП, предусматривающих уголовную ответственность за присвоение польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха и распространение этой ответственности даже на иностранцев.

При этом представитель суда отметил, что из закона не убрали часть норм, которые оспаривал ранее президент Польши Анджей Дуда.

"Они подлежат рассмотрению в соответствии с положениями закона об организации и процедуре в Конституционном трибунале", - сказал он.

Также отмечается, что в соответствии с январскими поправками, в закон об ИНП включены положения, позволяющие открытие уголовного дела за отрицание преступлений украинских националистов (в том числе, тех преступлений украинских формирований, сотрудничавших с Третьим Рейхом). По мнению Дуды, оценки Конституционного суда требует "ссылка законодательного органа к неопределенному понятию "украинских националистов", учитывая то, что следствием проводимой поправки является возможность уголовных производств против лиц, отрицающих совершение этих преступлений и, как следствие, несение ими уголовной ответственности.

Напомним, в Польше 27 июня обе палаты парламента, Сейм и Сенат, приняли изменения в закон об Институте национальной памяти (ИНП).

Польша должна исправить статьи закона об ИНП в отношении Украины, - Вятрович Сенат Польши принял изменения в закон об ИНП
Теги публикации: Польша, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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