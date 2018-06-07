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КС визнав конституційним законопроект про зняття депутатської недоторканності

НовиниПолітика    07.06.2018 - 13:27
Фото: значок народного депутата України (www.facebook.com jizn.info)
Фото: значок народного депутата України (www.facebook.com jizn.info)

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування

Конституційний суд України (КСУ) визнав конституційним внесений народними депутатами законопроект №6773 про внесення змін в Основний закон в частині скасування депутаткої недоторканності. Про це йдеться в прикінцевих положеннях висновку КС у справі про скасування депутатської недоторканності, опублікованих на офіційному сайті відомства.

Так, у документі зазначається, що даний закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, в цілому відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

"Висновок Конституційного суду України є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню", - повідомляє прес-служба.

В КС підкреслюють, що необхідно враховувати стан політичної і правової системи України.

"Конституційний суд України неодноразово зазначав, що недоторканність народних депутатів України не є особистим привілеєм, індивідуальним правом народного депутата України, а має публічно-правовий характер; вона спрямована на огорожу народного депутата України від незаконного втручання в його діяльність, на забезпечення безперешкодного та ефективного здійснення ним своїх функцій і належного (нормального) функціонування парламенту", - йдеться в документі

Зазначимо, КСУ почав розглядати законопроект про скасування недоторканності депутатів Верховної ради України на предмет відповідності Конституції України в квітні 2018 року.

Нагадаємо, вчора, 6 червня, у Верховній раді України підтвердили інформацію про те, що Конституційний суд України прийняв рішення про обмеження депутатської недоторканності.

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Теги публікації: Конституционный суд Украины, неприкосновенность, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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