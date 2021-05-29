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КС Молдови розгляне відмову Чаусу в політичному притулку

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Кишинів, Субота 29 травня 2021 18:51
КС Молдови розгляне відмову Чаусу в політичному притулку Фото: колишній суддя Микола Чаус (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Конституційний суд Молдови розгляне відмову колишньому українському судді Миколі Чаусу в наданні політичного притулку. Справу передала Вища судова палата.

Про це пише publika.md.

Повідомляється, що Верховний суд задовольнив прохання адвоката про скасування виключення про неконституційність тлумачення кількох положень адміністративного кодексу які, на думку захисту, використовувала в 2017 році адміністрація президента Молдови для відмови Чаусу.

Таким чином, суд передав справу КС Молдови і відклав розгляд апеляції до винесення Конституційним судом рішення з цього повідомлення.

Нагадаємо, на початку квітня Чаусу остаточно відмовили в політичному притулку, після чого його в Кишиневі викрала група невідомих. Міністр внутрішніх справ Молдови говорив, що його могли вивезти до України. Через півтора місяці колишній суддя з'явився і записав відеозвернення, в якому заявив, що скоро повернеться до України і готовий співпрацювати зі слідством.

Цього тижня стало відомо, що Інтерпол зняв Чауса з міжнародного розшуку.

Чаус підозрюється в отриманні хабара в розмірі 150 тисяч доларів на посаді судді Дніпровського райсуду Києва. Хабар він закопав в городі в банках. Заарештувати його не вийшло, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання.

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