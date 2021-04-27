UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

КС Молдовы отменил урезание полномочий Санду. Ей вернули контроль над спецслужбой

Автор: РБК-Украина

Конституционный суд Молдовы отменил урезание полномочий президента Майи Санду. В частности, ей вернули контроль над Службой информации и безопасности (СИБ) Молдовы.

Об этом сообщает Newsmaker.

Сообщается, что сегодня КС Молдовы рассмотрел решение парламента от 3 декабря, когда он принял законопроект об урезании полномочий президента Молдовы. Депутаты от партии "Действие и солидарность" оспорили это решение, заявив, что за парламентом должен остаться парламентский контроль, а президент должен координировать СИБ.

В результате Конституционный суд признал неконституционным решение парламента от 3 декабря. Теперь Санду сможет предлагать кандидата на должность главы СИБ, утверждать его заместителей и координировать работу спецслужбы.

Напомним, предыдущий президент Молдовы Игорь Додон уже после проигрыша на выборах урезал президентские полномочия. После этого был принят закон о передаче полномочий по СИБ парламенту.

Ранее Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МолдоваполномочияМайя Санду