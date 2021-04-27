КС Молдови скасував урізання повноважень Санду. Їй повернули контроль над спецслужбою

Конституційний суд Молдови скасував урізання повноважень президента Майї Санду . Зокрема, їй повернули контроль над Службою інформації та безпеки (СІБ) Молдови.

Повідомляється, що сьогодні КС Молдови розглянув рішення парламенту від 3 грудня, коли він прийняв законопроект про урізання повноважень президента Молдови. Депутати від партії "Дія і солідарність" оскаржили це рішення, заявивши, що за парламентом має залишитися парламентський контроль, а президент має координувати СІБ.

В результаті Конституційний суд визнав неконституційним рішення парламенту від 3 грудня. Тепер Санду зможе пропонувати кандидата на посаду голови СІБ, затверджувати його заступників і координувати роботу спецслужби.