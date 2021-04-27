RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

КС Молдови скасував урізання повноважень Санду. Їй повернули контроль над спецслужбою

Автор: РБК-Україна

Конституційний суд Молдови скасував урізання повноважень президента Майї Санду. Зокрема, їй повернули контроль над Службою інформації та безпеки (СІБ) Молдови.

Про це повідомляє Newsmaker.

Повідомляється, що сьогодні КС Молдови розглянув рішення парламенту від 3 грудня, коли він прийняв законопроект про урізання повноважень президента Молдови. Депутати від партії "Дія і солідарність" оскаржили це рішення, заявивши, що за парламентом має залишитися парламентський контроль, а президент має координувати СІБ.

В результаті Конституційний суд визнав неконституційним рішення парламенту від 3 грудня. Тепер Санду зможе пропонувати кандидата на посаду голови СІБ, затверджувати його заступників і координувати роботу спецслужби.

Нагадаємо, попередній президент Молдови Ігор Додон вже після програшу на виборах урізав президентські повноваження. Після цього було прийнято закон про передачу повноважень щодо СІБ парламенту.

Раніше Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України МолдоваполномочияМая Санду