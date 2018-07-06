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Крысин симулировал болезнь для затягивания суда, - прокурор

НовостиОбщество    06.07.2018 - 14:48
Фото: Юрий Крисін (Косс Казимко)
Фото: Юрий Крисін (Косс Казимко)

Крысин не обращался к врачам по поводу плохого самочувствия в тот день, когда заседание было сорвано

Прокурор по делу Юрия Крысина Юлия Малашич в Дарницком суде заявила, что получила ответ от СИЗО о состоянии здоровья Крысина, когда заседание не состоялось. Об этом в комментарии прокурор Малашич сообщила журналистам, передает РБК-Украина.

"Два запроса относительно двух заседаний были направлены от меня, ответ на первый запрос относительно его здоровья я вчера получила. Ответ от СИЗО говорит о том, что по состоянию на то время Крысин к врачам не обращался в связи с плохим состоянием здоровья", - сказала прокурор.

Она добавила, что средствами воздействия от таких срывов является квалификационно-дисциплинарная комиссия, но на одну из жалоб на адвокатов ответа так и не поступило.

Напомним, ранее прокурор Юлия Малашич заявила, что дело Юрия Крысина о пытках активистов Евромайдана могут начать рассматривать заново с подготовительного заседания из-за того, что судья Любовь Леонтюк с сентября уходит на пенсию.

Две недели назад адвокат организатора "титушек" Юрия Крысина - Игорь Василенко - в пятницу, 22 июня, попросил отвода отвода судьи, обвинив его в отказе в других ходатайствах защиты с субъективных причин. Прокурор считает, что защита подозреваемого таким образом затягивает рассмотрение дела.

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Теги публикации: Майдан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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