Крысин симулировал болезнь для затягивания суда, - прокурор

Крысин не обращался к врачам по поводу плохого самочувствия в тот день, когда заседание было сорвано

Прокурор по делу Юрия Крысина Юлия Малашич в Дарницком суде заявила, что получила ответ от СИЗО о состоянии здоровья Крысина, когда заседание не состоялось. Об этом в комментарии прокурор Малашич сообщила журналистам, передает РБК-Украина.

"Два запроса относительно двух заседаний были направлены от меня, ответ на первый запрос относительно его здоровья я вчера получила. Ответ от СИЗО говорит о том, что по состоянию на то время Крысин к врачам не обращался в связи с плохим состоянием здоровья", - сказала прокурор.

Она добавила, что средствами воздействия от таких срывов является квалификационно-дисциплинарная комиссия, но на одну из жалоб на адвокатов ответа так и не поступило.

Напомним, ранее прокурор Юлия Малашич заявила, что дело Юрия Крысина о пытках активистов Евромайдана могут начать рассматривать заново с подготовительного заседания из-за того, что судья Любовь Леонтюк с сентября уходит на пенсию.

Две недели назад адвокат организатора "титушек" Юрия Крысина - Игорь Василенко - в пятницу, 22 июня, попросил отвода отвода судьи, обвинив его в отказе в других ходатайствах защиты с субъективных причин. Прокурор считает, что защита подозреваемого таким образом затягивает рассмотрение дела.