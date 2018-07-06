Крисін симулював хворобу для затягування суду, - прокурор

Крисін не звертався до лікарів з приводу поганого самопочуття у той день, коли засідання було зірване

Прокурор по справі Юрія Крисіна Юлія Малашич у Дарницькому суді заявила, що отримала відповідь від СІЗО про стан здоров'я Крисіна, коли засідання не відбулось. Про це у коментарі прокурор Малашич повідомила журналістам, передає РБК-Україна.

"Два запити щодо двох засідань були направлені від мене, на перший запит відносно його здоров'я я вчора отримала. Відповідь від СІЗО говорить про те, що станом на той час Крисін до лікарів не звертався у зв'язку з поганим станом здоров'я", - сказала прокурор.

Вона додала, що засобами впливу від таких зривів є кваліфікаційно-дисциплінарна комісія, але на одну зі скарг на адвокатів відповіді так і не надійшло.

Нагадаємо, раніше прокурор Юлія Малашич заявила, що справу Юрія Крисіна про тортури активістів Євромайдану можуть почати розглядати наново з підготовчого засідання через те, що суддя Любов Леонтюк з вересня йде на пенсію.

Два тижні тому адвокат організатора "тітушок" Юрія Крисіна - Ігор Василенко - у п'ятницю, 22 червня, попросив відводу відводу судді, звинувативши його у відмові в інших клопотаннях захисту із суб'єктивних причин. Прокурор вважає, що захист підозрюваного таким чином затягує розгляд справи.