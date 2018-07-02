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Існує ризик, що суддя не встигне розглянути справу Крисіна до кінця, - прокурор

НовиниСуспільство    02.07.2018 - 14:39
Фото: Юрій Крисін (Косс Казимко)
Фото: Юрій Крисін (Косс Казимко)

Суддя Любов Леонтюк, яка веде справу Крисіна, з вересня йде на пенсію

Прокурор Юлія Малашич заявила, що справу Юрія Крисіна про тортури активістів Євромайдану можуть почати розглядати наново з підготовчого засідання через те, що суддя Любов Леонтюк з вересня йде на пенсію. Про це Малашич заявила в залі засідань суду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Згідно закону, повноваження судді припиняються в разі досягнення ним пенсійного віку",- сказала вона.

Вона заявила, що якщо до вересня справу не встигнуть розглянути, то слухання почнеться з підготовчого засідання наново.

"Якщо справу не встигнуть розглянути, то всі намагання в розумний строк розглянути провадження до вересня можуть зійти нанівець. Ми вживаємо всі заходи. Якщо не встигнуть до вересня, то кримінальне провадження відправляється на повтоний авторозподіл і визначає іншого суддю, що розглядає дане провадження з підготовчого", - додала Малашич.

Вона зазначила, що поки не отримала із СІЗО підтвердження поганого самопочуття Крисіна.

"Те, що в нього було погане самопочуття на одному з минулих засідань, поки не пвдтверджено", - резюмувала прокурор.

Зазначимо, у цьому кримінальному провадженні Крисіну інкримінують викрадення та катування активістів Євромайдану в 2014 році, а також закидування світлошумовими гранатами барикад на вулиці Прорізній 21 січня того самого року.

Як вже повідомлялося, прокурор по справі Юрія Крисіна Юлія Малашич заявила, що захист має намір затягувати зачитування обвинувального акту стосовно Крисіна.

Нагадаємо, у Дарницькому районному суді Києва сьогодні, 2 липня, вкотре не зачитали обвинувальний акт щодо Юрія Крисіна та Сергія Чемеса у справі про тортури, оскільки перенесли засідання через технічні неполадки.

 

Захист буде вживати всі дії, щоб вирок Крисіну оголошений не був, - прокурор Суд у справі про тортури активістів Майдану перенесли на 6 липня
Теги публікації: Майдан, пытки, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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