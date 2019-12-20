Под "крышей" правоохранителей: СБУ блокировала нелегальный игорный бизнес в шести регионах

Иллюстративное фото (пресс-служба СБУ)

СБУ разоблачила 43 подпольных игорных заведения в крупнейших городах Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала нелегальный игорный бизнес в шести регионах Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, оперативники СБУ разоблачили 43 игорных заведения в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье. В рамках масштабной спецоперации было проведено 57 одновременных обысков "по местам расположения злачных мест, которые действовали под "крышей" правоохранителей".

В рамках спецоперации были изъяты столы для игры в покер, игровые автоматы, рулетки и почти миллион гривен наличных, полученные от нелегального бизнеса.

На данный момент правоохранители открыли нескольно уголовных производств по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня утром Кабмин провел внеочередное заседание, на котором было принято решение о запрете распространения лотерей в лицензионных условиях.

Во исполнение указанного решения Кабмина министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал распоряжение Нацполиции до 16:00 20 декабря пресечь деятельность всех незаконных игорных заведений в Украине.