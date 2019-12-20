Під "кришею" правоохоронців: СБУ блокувала нелегальний гральний бізнес у шести регіонах

Ілюстративне фото (прес-служба СБУ)

СБУ викрила 43 підпільні гральні заклади у найбільних містах України

Служба безпеки України (СБУ) блокувала нелегальний гральний бізнес у шести регіонах України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, оперативники СБУ викрили 43 гральні заклади у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Запоріжжі. В рамках масштабної спецоперації було проведено 57 одночасних обшуків "за місцями розташування злачних місць, які діяли під "кришею" правоохоронців".

В рамках спецоперації були вилучені столи для гри у покер, гральні автомати, рулетки та майже мільйон гривень готівки, отриманої від нелегального бізнесу.

Наразі правоохоронці відкрили низку кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні вранці Кабмін провів позачергове засідання, на якому було прийнято рішення щодо заборони розповсюдження лотерей в ліцензійних умовах.

На виконання вказаного рішення Кабміну міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков дав розпорядження Нацполіції до 16:00 20 грудня припинити діяльність всіх незаконних гральних закладів в Україні.