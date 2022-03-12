В Крыму жительницу Симферополя оштрафовали за лозунг "Нет войне"

Известно, что 9 марта женщина пришла к памятнику Тараса Шевченко, составила цветы и поставила картонную табличку сине-желтого цвета на которой было написано "Нет войне". Рядом с памятником стояли двое молодых людей в штатском. Один из них проследовал за женщиной к троллейбусу, после чего задержал ее вместе с полицейскими. Уже через несколько часов она находилась в "суде".

"Я спрашивала у судьи Можелянского, что противоправного в лозунгах о мире. Он ответил что-то вроде "это выстрел в спину наших ребят". Вопросов не задавал, свидетеля не вызвал, решение вынес быстро", - рассказала женщина.

В протоколе отметили, что женщина якобы дискредитировала использование Вооруженных сил РФ.

В итоге местный "судья" Виктор Можелянский признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа 35 тысяч рублей.