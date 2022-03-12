У Криму жительку Сімферополя оштрафували за гасло "Ні війні"

Відомо, що 9 березня жінка прийшла до пам’ятника Тараса Шевченка, склала квіти й поставила картонну табличку синьо-жовтого кольору на якій було написано "Ні війні". Поруч з пам'ятником стояли двоє молодих людей у цивільному. Один з них прослідував за жінкою до тролейбусу, після чого затримав її разом з поліцейськими. Вже через декілька годин вона перебувала у "суді".

"Я питала у судді Можелянського, що протиправного у гаслах про мир. Він відповів щось на кшталт "це постріл у спину наших хлопців". Запитань не ставив, свідка не викликав, рішення виніс швидко", – розповіла жінка.

У протоколі зазначили, що жінка, нібито, дискредитувала використання Збройних сил РФ.

У результаті місцевий "суддя" Віктор Можелянський визнав жінку винною у скоєні адміністративного правопорушення й призначив покарання у вигляді штрафу 35 тисяч рублів.