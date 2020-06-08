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У Криму занижують статистику щодо COVID-19 заради ослаблення обмежень, - правозахисники

Новини » Надзвичайні події     08.06.2020 - 09:37
У Криму занижують статистику щодо COVID-19 заради ослаблення обмежень, - правозахисники
Фото: таблиця на в'їзді в анексований Крим (photogoroda.com)

Раніше на півострові почали пом'якшувати карантин

В анексованому Криму цілеспрямовано занижують цифри про кількість смертей і заражень від COVID-19. Це робиться для продовження зняття обмежень.

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група".

Так, за останню добу на півострові зафіксували 14 нових випадків. Загальне число заражень за час пандемії, згідно з даними так званої "влади Криму", становить 614 осіб.

"Результати моніторингу дають підстави вважати, що після переходу до поетапного виходу з карантину офіційні цифри про кількість випадків зараження COVID-19 і кількості смертей від COVID-19 цілеспрямовано занижуються з метою подальшого зняття обмежень", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що у Криму через коронавірус ізолювали майже 1000 осіб, а під медичним наглядом знаходяться 2888 осіб.

Крім цього, підконтрольний Росії "голова Криму", Сергій Аксьонов заявив, що на півострові більше інфікованих коронавірусом, ніж офіційно проявляється при тестуванні.

Також повідомлялося, що у Криму школам доручили готуватися до дистанційного навчання з 1 вересня.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України КримКоронавірус
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